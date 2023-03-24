كيربي: الضربات الأمريكية في سوريا تهدف لحماية جنودنا

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض (الجمعة 24-3-2023) إن الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين هناك حيث لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران وإنه لا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأمريكية.

يشار إلى أن القوات الأمريكية قامت بشن غارة جوية انتقامية وصفتها بالدقيقة بعد هجوم مميت بطائرة بدون طيار انتحارية على أفراد أمريكيين في شمال شرق سوريا وبالتحديد في محافظة الحسكة.

تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربة الدقيقة أصابت مجموعة موالية للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا.

جاءت هذه الخطوة بعد هجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس استهدف منشأة يستخدمها موظفون أمريكيون في شمال شرق سوريا مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 أمريكيين آخرين.