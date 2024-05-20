كيربي: سنبقى على اتصال مع أعضاء الكونجرس بشأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين: “إن البيت الأبيض سيبقى على اتصال مع أعضاء الكونجرس بشأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأوامر اعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن ستدعم جهود المشرعين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قال كيربي إن الإعلان صدر قبل ساعات فقط و”سنبقى على اتصال مع أعضاء الكونجرس كما تتوقعون منا أن نفعل”.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان: “إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس”.

وقال بلينكن اليوم الاثنين “نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف في البيان أن “قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة”.