كيربي: نجري تقييما على أثر الضربات الجوية على جماعة الحوثي

قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن أمريكا تجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على جماعة الحوثي باليمن التي استهدفت قدرة الجماعة المتحالفة مع إيران على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال كيربي في مقابلة تلفزيونية “ما زلنا نجري تقييما للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة”.

من جهته، اعتبر متحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الجمعة، أنّ الضربات التي شنها الجيشان الأميركي والبريطاني ضد الحوثيين في اليمن، كانت “دفاعية وتهدف إلى حماية حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم”.

وأضاف المتحدث: “القوات الحوثية تتلقى دعمًا وإمدادًا وعتادًا من إيران. لذلك على إيران مسؤولية خاصة للسيطرة على وكلائها”.

هذا ولم يشارك حلف شمال الأطلسي في الضربات، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا عضوان في الحلف، كما قدم بلدان عضوان آخران هما هولندا وكندا الدعم للضربات.