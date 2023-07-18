كيري: التعاون في مجال المناخ يمكن أن يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الصينية

قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري لكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، الثلاثاء، إن بإمكان الولايات المتحدة والصين الاستفادة من التعاون في مجال المناخ لإعادة صياغة علاقتهما الدبلوماسية المضطربة وقيادة جهود التصدي للاحتباس الحراري.

وقال كيري لوانغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين إن المحادثات قد تمثل بداية جديدة للعلاقات بين أكبر بلدين مسؤولين عن انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في العالم، والتي توترت بسبب خلافات حول تايوان والتجارة.

وأضاف كيري “نأمل في أن تكون هذه بداية صيغة جديدة للتعاون والقدرة على تسوية الخلافات بيننا”.

وأردف قائلا “متفائلون للغاية إذ يمكن أن تكون هذه بداية ليس لحوار بيني وبينك بشأن المناخ فحسب وإنما أيضا لنتمكن من البدء في تغيير العلاقة الأوسع نطاقا”.

ووصف وانغ كيري بأنه “صديقي القديم” وقال إنهما عملا سويا “لحل مجموعة من المشكلات بين الجانبين”. وأشار كيري أيضا إلى عملهما معا في السابق بما في ذلك ما يتعلق بالمحادثات النووية مع إيران.

وزيارة كيري الثالثة إلى الصين كمبعوث للمناخ تمثل الاستئناف الرسمي لدبلوماسية المناخ على أعلى المستويات بين البلدين. ووزير الخارجية الأسبق هو ثالث مسؤول أمريكي كبير يزور بكين خلال الشهر المنصرم.