كيشيدا: أحثكم على النظر الى خططنا المستقبلية ثم الاستثمار

طوال شهر سبتمبر، استضافت أكبر البنوك الاستثمارية في العالم في طوكيو ونيويورك وهونج كونج ولندن سلسلة من المؤتمرات لأكبر المستثمرين في العالم، وكانت جميعها تدور حول نفس الموضوع: هل عادت اليابان حقاً؟.

ووفقاً لكل من الحاضرين والمضيفين لتلك الأحداث التي أدارها جيه بي مورجان، وجولدمان ساكس، وبنك أوف أميركا، وميزوهو، وبي إن بي باريبا، وجيفريز ــ أصبحت الإجابة الآن أكثر وضوحاً مما كانت عليه منذ وقت طويل للغاية. لقد عادت اليابان، لكن المستثمرين العالميين قد يحتاجون إلى قدر أكبر من الإقناع بأنها عادت حقاً إلى هذه المدة.

لذلك، هذا الأسبوع، سيقوم رئيس الوزراء الياباتي فوميو كيشيدا بأقوى محاولته على الإطلاق للرهان على أكبر اقتصاد متقدم في آسيا حيث يجتمع مؤسس شركة بلاك روك، لاري فينك، وغيره من رؤساء الصناديق العالمية، في طوكيو لحضور سلسلة من الأحداث لجذب الاستثمار.

وقال كيشيدا في خطاب ألقاه مؤخرا في النادي الاقتصادي في نيويورك: “أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلدي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان”.

في ظاهر الأمر، أخبر العديد من الخبراء ضيوف مؤتمر طوكيو أن النجوم تبدو متحالفة لصالح اليابان، سواء من حيث مزاياها الخاصة أو بالمقارنة مع ما يحدث حولها.

ولكن لأن العديد من الصناديق العالمية حولت خبراتها بعيداً عن اليابان في الأعوام الأخيرة، فإنها تشعر بالقلق من احتياجها إلى معرفة المزيد، على سبيل الاستعجال. يقول بول هيتشنز، رئيس قسم أبحاث اليابان في شركة جيفريز، التي استضافت مؤتمرا كبيرا للمستثمرين في هونج كونج: “هناك اهتمام متزايد باليابان بعد فترة طويلة من عدم التركيز على هذا البلد بالنسبة للكثيرين”.

ويضيف أن هناك محفزات مميزة لذلك مشيرا إلى الدفعة الأخيرة التي اتخذتها بورصة طوكيو للشركات لتحسين كفاءتها الرأسمالية، والقرار البارز الذي اتخذه وارن بافيت بالاستثمار بكثافة في خمسة من أكبر بيوت التجارة في اليابان.

يقول هيتشنز: “هل هناك بعض الشكوك السليمة؟ نعم. ومع ذلك، تدرك شركات الاستثمار العالمية أنها بحاجة إلى الاستثمار وبناء عروضها في اليابان لتلبية الشهية المتزايدة، وأنها بحاجة إلى الاهتمام بسوق الأسهم عند أعلى مستوى لها منذ 33 عامًا.

ارتفع مؤشر توبكس، مؤشر الأسهم الرئيسي في اليابان، بأكثر من 25% هذا العام، متفوقاً على جميع مؤشرات الأسواق المتقدمة في العالم تقريباً،

وكما يعترف بعض الحاضرين في المؤتمر، يخلق “خوف من فوات الفرصة” بشأن تجمع قد يكون له مزيد كبير من التقدم”.

يقول كيث ترولوف، رئيس الأسواق العالمية في بنك يو بي إس للأوراق المالية في اليابان، إن الصناديق العالمية الكبيرة ليست الوحيدة التي زاد اهتمامها باليابان. ويشير إلى أنه “لا يزال هناك الكثير من الأموال الجافة على الهامش. هناك اهتمام كبير باليابان من جانب المكاتب العائلية ومن جانب المستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية، الذين يقدرون الحفاظ على الثروات بدرجة أكبر من المستثمرين المؤسسين لقد بدأ هذا الاهتمام بالفعل الآن”.

ويضيف ترولوف: “لقد أخذوا وقتهم ليقرروا ما إذا كان الاستثمار في اليابان آمنًا مرة أخرى، لأنهم بحاجة إلى الحصول على الثقة في فكرة أن قصة اليابان ستكون أكثر استدامة هذه المرة”.

ويشير إلى أن اليابان قدمت للمستثمرين عددا من الفجر الكاذب على مر السنين، وأن العائق أمام اتخاذ قرار بأن “هذه المرة مختلفة” لا يزال مرتفعا.

إن أحد أهم التغييرات، كما يقول مديرو الأصول، هو التحول الجذري في الطريقة التي تنظر بها الصناديق العالمية الآن إلى الصين. ويبدو أن الجغرافيا السياسية للتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وحروب الرقائق، والانفصال، و”إعادة التوطين بين الأصدقاء”، تعمل بشكل كبير لصالح اليابان.

وتنتقل الاستثمارات العالمية التي تركز على آسيا من الصين إلى الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول في طوكيو، تماماً كما تتفاعل أجزاء كبيرة من الشركات اليابانية مع المساهمين بشكل أكثر نشاطاً من أي وقت مضى.

والصين، بعد سنوات من النمو المذهل واهتمام المستثمرين، بدأت تفقد بريقها بسرعة كبيرة. فاقتصادها ينمو بشكل أبطأ، ويثبت أن الانتعاش المتوقع بعد الوباء بعيد المنال.

علاوة على ذلك، فإن عملية صنع السياسات في بكين مع حملاتها القمعية المفاجئة على صناعات بأكملها، مثل ألعاب الفيديو والدروس الخصوصية، ولدت سلسلة من المفاجآت السيئة – والخوف الذي لا يتزعزع من احتمال حدوث مفاجآت أخرى في أي وقت.

يقول كيرك نويرايتر، رئيس شركة فيديليتي مانجمنت آند ريسيرش اليابان: “إنك ترى المزيد من الاهتمام باليابان من جانب المستثمرين، الذين استثمروا بشكل أساسي في الصين، حيث تباطأت الصين وأصبحت بعض سياساتها الاقتصادية مربكة ومبهمة. كان نشر رأس المال في الصين أكثر خطورة بعض الشيء من حيث النتيجة النهائية لقرارات الاستثمار، نظرا لعدم الوضوح”. ويضيف أن الاهتمام باليابان لم يأت فقط بسبب الابتعاد عن الصين.

أصبحت الشركات اليابانية تنحاز بشكل متزايد إلى مصالح المساهمين بطريقة كانت تبدو غير محتملة ذات يوم. ويقول إن جزءًا من ذلك يتعلق بالأجيال.

الشركات التي تستبدل رئيسها التنفيذي في دورات مدتها خمس أو سبع سنوات لديها الآن قادة وصلوا إلى مناصبهم بعد إنشاء قانون الإشراف الياباني (في عام 2014) وقانون حوكمة الشركات (2015).

لدى الكثير منهم وجهة نظر مختلفة تمامًا عن دور الرئيس التنفيذي مقارنة بأسلافهم. يقول نيورايتر: “أعتقد أن اليابان، من حيث الرسالة الموحدة التي ترسلها الشركات وبورصة طوكيو، تعطي الآن قدرا أكبر من الثقة حول المكان الذي يوزعون فيه رأس المال. لذا فإن الأشخاص الذين ينظرون إلى المنطقة يجدون اليابان أكثر جاذبية بشكل متزايد.

ويضيف: “لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الإجماع حول ما يجب القيام به للشركات اليابانية لتحسين كفاءة رأس المال والعوائد على رأس المال”. إن الجهود التي تبذلها الشركات اليابانية لإظهار حوكمة أفضل تدعمها المبادرات الحكومية لجعل طوكيو أكثر جاذبية لمديري الأصول الأجنبية.

وقد وعد كيشيدا بإصلاحات كبيرة في صناعة إدارة الأصول في البلاد التي تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار، الأمر الذي من شأنه تخفيف القواعد التنظيمية التي جعلت من الصعب على اللاعبين الأجانب والجدد الدخول.

وتخطط الحكومة لتوسيع برنامج الاستثمار المعفى من الضرائب في حساب التوفير الفردي نيبون (Nisa) اعتبارًا من العام المقبل في محاولة لإطلاق سراح 14 تريليون دولار من الأصول المالية الأسرية التي كانت موجودة منذ فترة طويلة في النقد والودائع المصرفية. تقول ستيفاني دروز، رئيسة شركة نيكو أسيست مانجمنت: “هذا مختلف تمامًا عن ذي قبل. في الماضي، كان التخصيص لليابان تكتيكيا، لكنه هذه المرة استراتيجي ولهذا السبب فهو ذو معنى أكبر بكثير”.