كيشيدا: اليابان تعزز تعاونها مع دول جنوب شرق آسيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأربعاء إن بلاده ستعزز دعمها وتعاونها مع دول جنوب شرق آسيا في ستة مجالات منها البنية التحتية للنقل والدوريات البحرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنطقة الهند والمحيط الهادي في جاكرتا التي تستضيف قمة آسيان هذا الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في المياه المتنازع عليها في المنطقة.

وقال كيشيدا “سنضع مبادرات واسعة النطاق للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وأضاف أن اليابان ستقدم التدريب لخمسة آلاف شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة في المجالات الستة، فضلا عن التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني. وستتضمن مشروعات البنية التحتية للنقل بناء موانئ بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات.

وقال كيشيدا إن اليابان ستقدم كذلك يد العون لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري من خلال تدريب الأفراد في وكالات خفر السواحل والشرطة البحرية إلى جانب توفير سفن الدوريات.