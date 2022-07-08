كيشيدا عن اغتيال آبي: عمل همجي ولا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات

جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إدانته لعمل العنف الذي أدى إلى مقتل شينزو آبي رئيس الوزراء السابق، مؤكداً في الوقت ذاته استئناف الحملة الانتخابية غدا السبت.

وأضاف أن بلاده لن تستلم للعنف مطلقاً، لافتاً إلى أن آبي كان قائدا ملهما وعظيما، مشيراً إلى تقديره العميق للإرث الذي تركه.

وكان كيشيدا وصف الاعتداء في كلمة بوقت سابق اليوم، بأنه “عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا، وأدينه بأشد العبارات”.

ذكر أن آبي وصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006، وكان أصغر من تولاه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد “فضائح سياسية”.

وغضب الناخبون بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012، ثم تنحى في 2020 أيضا لاعتلال صحته، ولكنه ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على إحدى فصائله الرئيسية.