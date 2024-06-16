كيف أثرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن عبر البحر الأحمر؟

انخفضت حركة الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة 90%، بحسب تقرير استخباراتي أمريكي.

فمنذ نوفمبر الماضي نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، آخرها كان احتراق سفينة إم/في فيربينا، وتضرر سفينة توتور أيضاً خلال الأيام الماضية.

وقد أدت تلك الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى تأثر ممر مائي تجاري مهم يمثل عادة ما بين 10 إلى 15% من التجارة البحرية الدولية، وأسفرت عن خسائر وتكاليف بملايين الدولارات.

وكشف تقرير استخباراتي أميركي جديد انخفاض حركة الشحن عبر البحر الأحمر بـ90% منذ فبراير/شباط الماضي، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس”.

وتأثرت مصالح أكثر من 65 دولة، وتم تغيير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيداً عن المنطقة، وفقاً للتقرير.

كذلك ارتفعت أقساط التأمين على العبور إلى 1% من القيمة الإجمالية للسفينة في نفس الإطار الزمني.

وتقطع الطرق البديلة حول أفريقيا 11 ألف ميل بحري، وتستغرق ما يصل إلى أسبوعين من السفر ومليون دولار من الوقود.

فيما تعرضت أكثر من اثنتي عشرة سفينة تجارية للقصف بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار. كما جرت محاولات اختطاف قليلة.

يشار إلى أن أكثر من اثنتي عشرة سفينة تجارية تعرضت للقصف بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار، كما جرت محاولات اختطاف قليلة.

وغرقت سفينة الشحن المملوكة لبريطانيا روبيمار في مارس/آذار. وكانت تحمل 21 ألف طن متري من الأسمدة التي يخشى المسؤولون أن تؤدي إلى كارثة بيئية.

في موازاة ذلك أنفقت البحرية الأميركية حتى الآن مليار دولار على الذخائر في مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات بدون طيار المتفجرة في المنطقة.

و”على رغم فشل العديد من الهجمات أو اعتراضها، إلا أن مخزونات الحوثيين لا تبدو قريبة من النفاد، حتى مع استمرار الضربات الأميركية والبريطانية المتفرقة ضدهم”، كما أكد بهنام بن طالبلو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.