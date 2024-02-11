كيف سيكون مستقبل فنلندا بعد فوز "ألكسندر ستوب" بانتخابات الرئاسة؟

أعلن ألكسندر ستوب من حزب الائتلاف الوطني الذي ينتمي لتيار يمين الوسط فوزه في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فنلندا (الأحد 11-2-2024) بعد فرز 93.9 بالمئة من الأصوات.

وأقر خصمه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو بهزيمته في الانتخابات، التي اتسمت بأهمية خاصة بعد انضمام البلد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال هافيستو عبر التلفزيون الرسمي متوجها إلى ستاب “تهاني لرئيس فنلندا الثالث عشر”، بينما أشارت النتائج بعد فرز 96% من الأصوات فوز ستاب بـ 51,7% من الأصوات.

وكان المرشحان قد أخفقا في الحصول على الأصوات الكافية في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.

وتمثل الانتخابات الرئاسية حقبة جديدة في فنلندا التي انتخبت على مدى عقود رؤساء يميلون لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع الجارة روسيا. واختارت فنلندا عدم الانضمام إلى التحالفات العسكرية حتى تتمكن من تهدئة التوتر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، انضمت هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل نيسان من العام الماضي نتيجة تغير سريع في المزاج الشعبي في فنلندا تجاه الدور الدبلوماسي التقليدي.

وسيخلف ستوب في حال فوزه ساولي نينيستو الذي قضى فترتين مدة كل منها ست سنوات وتربطه علاقة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي قال ستوب “من الناحية السياسية، لن تكون هناك علاقات مع الرئيس الروسي أو مع القيادة السياسية في روسيا حتى يوقفوا الحرب في أوكرانيا”.

وقال ستوب في مناظرة يوم الثلاثاء “في بعض الأحيان، يكون السلاح النووي ضامنا للسلام”.

ودعا هافيستو، وزير الخارجية السابق والذي عمل أيضا مفاوضا للسلام في الأمم المتحدة، إلى اتباع نهج أكثر حذرا.

ويريد هافيستو الإبقاء على الحظر الذي فرضته فنلندا على الأسلحة النووية على أراضيها ويعتبر أن النشر الدائم لقوات حلف شمال الأطلسي غير ضروري للوضع الأمني الحالي.