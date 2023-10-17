كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني؟

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء 17-10-2023) زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة لإسرائيل في أعقاب انفجار في مستشفى في غزة أدى إلى مقتل نحو 500 فلسطيني.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه “بعد التشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني عباس، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن والاجتماع المزمع مع هذين الزعيمين والرئيس المصري السيسي”.

وأشار المسؤول إلى أن بايدن “إنه يتطلع إلى التشاور شخصيا مع هؤلاء القادة قريبا، ووافق على البقاء على اتصال منتظم ومباشر مع كل منهم خلال الأيام المقبلة”

وفي تعليقه على مجزرة مستشفى المعمداني، قال البيت الأبيض إن بايدن يرسل بتعازيه في قتلى الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة.

وأضاف “يرسل الرئيس خالص تعازيه في الأرواح البريئة التي فقدت في انفجار المستشفى في غزة، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بريطانيا ستعمل مع حلفائها للوقوف على ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من ضربة تعرض لها المستشفى الأهلي العربي في شمال القطاع وأسفرت عن مقتل المئات.

وكتب كليفرلي على منصة إكس “تدمير المستشفى الأهلي خسارة فادحة في الأرواح”.

ماكرون

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة.

وكتب “تندد فرنسا بالهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي راح ضحيته الكثير من الضحايا الفلسطينيين. قلوبنا معهم. ويتعين كشف الملابسات”.

وتابع “يتعين إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير”.