كيف علق بوتين على إقصاء فريق بلاده من المونديال؟

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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خسارة فريق بلاده أمام المنتخب الكرواتي وإقصائه من مونديال كأس العالم.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، عن متحدث باسم الكرملين، قوله إن الرئيس بوتين “فخور” بالفريق الوطني لكرة القدم، رغم هزيمة روسيا أمام كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية لبطولة كأس العالم السبت.

ونُقل عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله إن بوتين” شاهد المباراة، وكان يشجع الفريق. خسرنا في مباراة نظيفة وقوية. ما زلنا نرى أنهم رجال رائعون، إنهم أبطال. لقد بذلوا جهدا كبيرا في الملعب، إننا فخورون بهم”.

وكانت إنجلترا فازت في وقت سابق على السويد بهدفين نظيفين في سمارا، وستلاقي كرواتيا على استاد لوجنيكي في موسكو، في الدور قبل النهائي، يوم الأربعاء.

المصدر

موسكو- رويترز