كيف علّقت واشنطن على غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين؟

أشار نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، اليوم السبت، إلى أنّ الصين هي التي تستطيع فحسب، تفسير سبب غياب الرئيس شي جين بينغ عن القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي.

إذ يرأس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الوفد الصيني في العاصمة الهندية، وقال فاينر إنّه إذا كانت الصين غير ملتزمة بنجاح التكتل فهذا “أمر مؤسف”.

وكان يُنظر إلى القمة على أنها توفر مكانًا لاجتماع محتمل بين شي والرئيس الأميركي جو بايدن، بعد الجهود التي بذلتها القوتان العالميتان على مدى أشهر، لإصلاح العلاقات التي تدهورت بسبب توترات تجارية وجيوسياسية.