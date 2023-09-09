السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف علّقت واشنطن على غياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين؟

منذ 6 دقائق
الصين والولايات المتحدة

الصين والولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

أشار نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، اليوم السبت، إلى أنّ الصين هي التي تستطيع فحسب، تفسير سبب غياب الرئيس شي جين بينغ عن القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي.

إذ يرأس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الوفد الصيني في العاصمة الهندية، وقال فاينر إنّه إذا كانت الصين غير ملتزمة بنجاح التكتل فهذا “أمر مؤسف”.

وكان يُنظر إلى القمة على أنها توفر مكانًا لاجتماع محتمل بين شي والرئيس الأميركي جو بايدن، بعد الجهود التي بذلتها القوتان العالميتان على مدى أشهر، لإصلاح العلاقات التي تدهورت بسبب توترات تجارية وجيوسياسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من انهيارات سور أثري في مراكش
مراكش.. الزلزال يُدمّر مبان أثريّة مدرجة في قائمة "اليونسكو"
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
اسم العالم الهولندي إلى الواجهة مجددًا.. هل تنبّأ بزلزال المغرب؟
رئيس وزراء الهند يستقبل ولي العهد السعودي في مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين
رئيس وزراء الهند يستقبل ولي العهد السعودي في مقر قمة "العشرين"

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
زلزال
"موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
إمارة دبي
من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟