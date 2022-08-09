الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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كيف قيمت إمارة الشارقة تجربة العمل "4 أيام في الأسبوع" فقط؟

منذ 5 دقائق
إمارة الشارقة

إمارة الشارقة

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اعتمدت إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، تغيير نظام العمل الأسبوعي، إلى أربعة أيام عمل، ابتداء من الاثنين وحتى الخميس، بحيث تصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

وبعد مضي ثمانية أشهر تقريباً، كشفت سلطات الشارقة، الثلاثاء، عن نتائج التقييم الذي أجراه المجلس التنفيذي للإمارة بشأن التجربة الجديدة.

وبحسب دراسة أجراها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ساهم نظام العمل المطبق حديثا “في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين”، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

ووفقا للدراسة، انخفضت الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 بالمئة،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.

وساهم نظام العمل الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية، بحسب “وام”.

وكانت الإمارات أعلنت تغيير إجازتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع عام 2022، فيما منحت إمارة الشارقة المحافظة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد أن ضمت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع.

وذكرت “وام” أن نظام العمل الجديد أدى لانخفاض في نسبة انبعاثات عدد من الغازات الدفيئة، شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.

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