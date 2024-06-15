كيف وصفت واشنطن الحملة البحرية ضد الحوثيين؟

وصفت واشنطن، الحملة ضد الحوثيين، بأنها أكثر معركة كثافة منذ الحرب العالمية الثانية.

حيث اعتبر قادة وخبراء في البحرية الأمريكية، أمس الجمعة، الحملة ضد الحوثيين “أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)”.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن قادة وخبراء في البحرية الأمريكية (لم تسمّهم) قولهم إن الحملة ضد الحوثيين “أكثر معركة بحرية كثافة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقالت الوكالة، التي زار صحافيوها السفن الأمريكية المتموضعة قبالة اليمن في الأيام الأخيرة، إن “الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين تحولت إلى المعركة البحرية الأكثر كثافة التي واجهتها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفي حديثه من على متن السفينة “يو إس إس لابون”، إحدى مدمرات الصواريخ الموجهة التي تشارك الآن في الحملة، قال جون غامبريل، مدير الأخبار في منطقة الخليج وإيران بالوكالة ذاتها، إن “الحوثيون يشنون هجمات شبه يومية”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.