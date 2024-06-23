كيف يتم اختيار سادن جديد للكعبة المشرفة؟.. عائلة الشيبي تكشف

كشفت عائلة الشيبي العريقة في السعودية والعالم الإسلامي، يوم أمس السبت، أن آلية اختيار سادن جديد للكعبة المشرفة من العائلة التي تتوارث مفتاح “البيت العتيق” منذ 14 قرناً، تعتمد على معيار السن فقط.

وأبلغ الشيخ نزار الشيبي، وهو أحد كبار أبناء الأسرة، قناة “الإخبارية” الرسمية، أن اختيار لقب كبير سدنة الكعبة المشرفة خلفاً لسادنها الذي توفي مساء أمس الجمعة، سيكون عبر اختيار الشخص الأكبر سناً في الأسرة.

فيديو | من منزل السادن الشيخ صالح الشيبي.. السادن نزار الشيبي: يكون اختيار لقب كبير سدنة الكعبة المشرفة من قبل الأكبر سنا في الأسرة، وحتى الآن لم يعلن عنه وسيكون ذلك من قبل الديوان#الإخبارية#التاسعة pic.twitter.com/wjI1fhvrGf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2024

وأضاف الشيبي الذي كان يتحدث من منزل السادن الراحل صالح الشيبي، أن أسرة الشيبي متفقة على هذه الآلية، وحتى الآن لم يعلن عن اسم السادن الجديد، والذي سيكون عبر الديوان الملكي في السعودية.

وتعد مهنة السدانة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، فيما السادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

وتقتصر تلك المهنة الفريدة على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة في بداية العهد الإسلامي، عندما أمر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بأن تكون السدانة للصحابي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ونسله من بعده.

وتوفي الشيخ صالح بن زين العابدين الشيبي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بالتزامن مع نهاية موسم الحج الحالي، ليتم تشييعه في المسجد الحرام، اليوم السبت، قبل دفنه في مقبرة المعلاة بعد نحو عشر سنوات من حمله مفتاح الكعبة المشرفة خلفة لعمه الراحل، عبد القادر طه الشيبي.

وسيكون السادن الجديد هو الثامن والسبعين للكعبة المشرفة في العهد الإسلامي ورقم 110 منذ انطلاق مهنة السدانة قبل 16 قرناً على يد قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.