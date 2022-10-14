كيف يستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع الكهرباء هذا الشتاء؟

يتأهّب البريطانيون لاحتمالات انقطاع الكهرباء عن طريق تخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشموع.

وفي وقت سابق، حذّرت شبكة الكهرباء الوطنية من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعًا مخططًا للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء، إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا وتسعى لجلب ما يكفي من الواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بالوقود.

وقالت شركة تولستيشن التابعة لترافيس بيركينز، أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء في بريطانيا، إن مقارنة البيانات بين أول 11 يوما من تشرين الأول 2021 ونفس الفترة من هذا العام، كشفت زيادة بنسبة 203 بالمئة في مبيعات المولدات وزيادة بنسبة 43 بالمئة في مبيعات المشاعل.

في السياق، ذكر متحدث باسم تولستيشن “على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن الشبكة الوطنية ستلجأ إلى قطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، فمن الواضح أن العملاء يستعدون لهذا السيناريو الأسوأ”، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام المولدات لتشغيل المعدات الكهربائية مثل المصابيح وأجهزة التدفئة والتلفزيونات.

وتتفق بيانات تولستيشن مع تقرير هذا الأسبوع من شركة كانتار لأبحاث السوق، ذكر أنّ البريطانيين يخزّنون الشموع والأغطية الثقيلة.

كما ذكرت سلسلة جون لويس للمتاجر متعددة الأقسام الأسبوع الماضي، أن الناس يخزّنون ملابس داخلية حرارية وقفّازات وأردية.

أمّا هيئة تنظيم الطاقة “أوفجيم” فقد ذكرت أنه يتعين على الأسر البريطانية خفض استخدام الغاز والكهرباء قدر المستطاع، للمساهمة في تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء.