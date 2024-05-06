الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيم جونغ أون لمسؤولي الأمن: كونوا "شفرات حادة" لحماية النظام

منذ ساعتين
كيم مع مجموعة من الضباط والمسؤولين

كيم مع مجموعة من الضباط والمسؤولين

A A A
طباعة المقال

طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الأحد، من رؤساء شرطة الأحياء إلى “الدفاع بقوة” عن وحدة البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، في محاولة واضحة لتشديد قبضة البلاد على الانضباط الاجتماعي.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، مخاطبا مسؤولي أجهزته الأمنية “كونوا شفرات حادة تجتث بحزم”! بحسب ما ذكرت وكالة “يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

جاء ذلك خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر الوطني لرؤساء فروع مراكز الأمن العام يوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة في نشرة باللغة الإنجليزية عن كيم قوله “عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد.. حصنا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد.. فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية”.

ودعا كيم جونغ أون أيضا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية في حين يصبحون “شفرات حادة تكافح بحزم ضد جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية”، حسبما جاء في البيان.

جاءت جلسة التصوير بعد أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا للمسؤولين الأمنيين لأول مرة منذ 12 عاما في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو في بيونغ يانغ، وفقا ليونهاب.

وتعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس ولكن من المعروف أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.

واعتمدت كوريا الشمالية قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون صدر في عام 2020 “لرفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية” وآخر تم اعتماده في عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونغ يانغ.

ويدعو قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية إلى الحكم على الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الأزمة السودانية
اشتباكات السودان
بعد تهديدات الدعم السريع.. صحيفة فرنسية: مدينة الفاشر السودانية تحبس أنفاسها
غزة تحت النار
وسط تضاؤل آمال وقف إطلاق النار في غزة.. قمة غير رسمية تجمع بايدن بالعاهل الأردني
خيام النازحين من غزة إلى رفح
غزة تحت النار
مصدر كبير يفصح: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم عرقل مفاوضات الهدنة

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
أوجيرو
بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا