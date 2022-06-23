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كيم جونغ أون يرأس اجتماعا عسكرياً وسط توقعات عن تجربة نووية مرتقبة

منذ 51 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين في بلاده

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين في بلاده (رويترز)

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أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية يوم الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.

ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى “في أي وقت” وأن كيم سيقرر الموعد.

ولكن مسؤولا في المكتب الرئاسي في سول قال يوم الأربعاء إنه يعتقد أن بيونجيانج قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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