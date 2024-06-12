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كيم جونغ أون يهنئ بوتين بيوم روسيا ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية

منذ ساعة واحدة
كيم جونغ أون وبوتين

كيم جونغ أون وبوتين

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيوم روسيا، معبرا عن أمله بمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في برقية تهنئة أرسلها كيم جونغ أون للرئيس بوتين بمناسبة العيد: “أبعث بالتهاني الحارة والتحيات الودية باسم حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى الرئيس وبشخصه إلى حكومة روسيا وشعبها الصديقين بمناسبة يوم روسيا”.

وأشار إلى أنه في ظل “القيادة النشطة والمخلصة” لبوتين، يتغلب الشعب الروسي بنجاح على مختلف التحديات مثل العقوبات والضغط من القوى المعادية ويقوم بحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.

وأكد كيم دعم شعب كوريا الشمالية لشعب روسيا وجيشها الذي يناضل من أجل “العدالة والحقيقة”، معبرا عن أمله باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية.

كما أعرب عن ثقته بأن روسيا ستحقق نجاحا في بناء دولة “عظيمة ومزدهرة وقوية”، وتمنى لبوتين الصحة الجيدة والنجاح الأكبر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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