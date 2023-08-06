كيم يتفقّد مصانع كبرى للذخائر.. ويدعو إلى "ثورة في تطوير أسلحة استراتيجية"

أعطى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون توجيهات ميدانية في مصانع أسلحة كبيرة بين يومي الخميس والسبت، تشمل خطوط إنتاج صواريخ كروز استراتيجية وطائرات مسيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إنه أصدر تعليمات بزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأضافت أنّ كيم أثناء تفقده مصنع الذخائر، أشار إلى تحسن المعالجة الدقيقة والأتمتة الحديثة في إنتاج قذائف منصات صواريخ متعددة من العيار الكبير.

وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى الإنتاج الضخم “لأنواع مختلفة من محركات الأسلحة الاستراتيجية المتطورة.. وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في إحداث ثورة في تطوير أسلحة استراتيجية جديدة من طرازنا”.

كانت زيارات كيم إلى العديد من منشآت إنتاج الأسلحة على مدار عدة أيام متتالية غير عادية، ولكنها جاءت وسط دفعة من جانب الدولة لتطوير مختلف الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية والعروض البارزة لمجموعة من الأسلحة في الآونة الأخيرة.

وفي أواخر يوليو/ تموز، بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، أقامت بيونغ يانغ عرضًا عسكريًا كبيرًا لعرض أحدث صواريخها ذات القدرة النووية وطائرات التجسس والهجوم المسيرة بحضور كبار المسؤولين من بكين وموسكو، بما في ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

كما أقامت كوريا الشمالية معرضًا دفاعيًا كبيرًا تزامنًا مع الذكرى السنوية، واصطحب كيم شويغو في جولة لمشاهدة الصواريخ الباليستية وما بدا أنه طائرة مسيرة جديدة.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك عدد “كبير” من قذائف المدفعية، بالإضافة إلى شحنة من الصواريخ التي تستخدمها قوات المشاة والقذائف إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

فيما نفت كل من روسيا وكوريا الشمالية هذه المزاعم.