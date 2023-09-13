"أنا سعيد برؤيتك".. بوتين يرحب بكيم في قاعدة فضائية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية

في روسيا، اليوم الأربعاء. وقال بوتين وهو يصافح كيم لنحو 40 ثانية “أنا سعيد برؤيتك… هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة”. ومن خلال مترجم، شكر كيم بوتين على الدعوة وعلى دفء الاستقبال.

وتصافح الزعيمان في القاعدة الفضائية بأقصى الشرق الروسي، على ما أظهر فيديو بثه الكرملين الأربعاء. وسيجري الزعيمان محادثات بشأن “العلاقات التجارية” و”الشؤون الدولية” في القاعدة الفضائية التي وصل إليها كيم بالقطار، وفق وكالات أنباء روسية.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي إن زيارته الأولى لروسيا منذ ما يقرب من أربع سنوات تبرز بوضوح “الأهمية الاستراتيجية” للعلاقات بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأربعاء.

ووصل كيم إلى روسيا بقطار خاص يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بضرورة عدم تبادل الأسلحة بين البلدين.

وبحسب التقرير، “قال كيم يونغ أون إن زيارته لروسيا الاتحادية… هي برهان واضح على موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تعطي الأولوية للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا”.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة وصول كيم إلى محطة القطار في بلدة خاسان الحدودية صباح الثلاثاء، حيث كان في استقباله مسؤولون كبار من موسكو وأماكن أخرى.

وظهر أيضا وهو يجتمع مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.

ولم تتضح تحركاته منذ ذلك الحين، لكن وكالة أنباء كيودو اليابانية ووسائل إعلام كورية جنوبية ذكرت أنه قد يلتقي مع بوتين في شرق روسيا.

وقالت الوكالة إن زيارة كيم لروسيا هي أول زيارة خارجية له بعد جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير أن زيارته تهدف إلى الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا إلى “مستوى جديد أعلى”.