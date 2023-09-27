عودة الجندي الأمريكي كينغ إلى وطنه بعدما طردته كوريا الشمالية

أشارت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إلى أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي فر إلى كوريا الشمالية في يوليو تموز أصبح في حوزتها وسيعود إلى وطنه بعد أن طردته بيونغيانغ وأرسلته إلى الصين.

وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى تسليم كينج ما زالت محدودة، إلا أن هذا التطور يعد مثالا نادرا للتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين.

وقالت وزارة الخارجية إن من المتوقع أن يعود كينغ إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ودخل كينغ (23 عاما) بشكل مفاجئ إلى كوريا الشمالية من الجنوب في 18 يوليو تموز في أثناء قيامه بجولة مدنية على حدودهما شديدة التحصين، واحتجزته كوريا الشمالية على الفور.

ورفضت واشنطن إعلانه أسير حرب على الرغم من جدل دائر داخل الحكومة.

من ناحيتها، يبدو أن كوريا الشمالية تعاملت مع قضيته باعتبارها قضية هجرة غير شرعية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كينغ أبلغ بيونغيانغ بأنه دخل البلاد بشكل غير قانوني لأنه شعر بخيبة أمل بشأن عدم المساواة في المجتمع الأمريكي.

واستعادت الحكومة السويدية، التي تمثل المصالح الأمريكية في كوريا الشمالية لأن واشنطن ليس لها تمثيل دبلوماسي في البلاد، كينغ ونقلته إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز استقبل كينغ في مدينة داندونغ الصينية المتاخمة لكوريا الشمالية. وأضاف ميلر أن كينغ سافر من هناك إلى شنيانغ الصينية ثم إلى قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية.

وانضم كينغ إلى الجيش الأمريكي في يناير كانون الثاني 2021، وواجه تهمتين بالاعتداء في كوريا الجنوبية. واعترف بأنه مذنب في قضية اعتداء وتدمير ممتلكات عامة لإتلاف سيارة للشرطة، وفقا لوثائق المحكمة. وكان من المقرر أن يواجه المزيد من الإجراءات التأديبية عند عودته إلى الولايات المتحدة.