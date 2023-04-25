كينيا.. ارتفاع عدد وفيات طائفة تمسك عن الطعام من أجل الجنة إلى 89

قال وزير الداخلية الكينية كيثور كينديكي إن عدد الوفيات بين أعضاء طائفة دينية آمنوا بأنهم سيدخلون الجنة إذا امسكوا عن تناول الطعام ارتفع إلى 89 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية مع استخراج السلطات للجثث من مقابر جماعية وجدت في منطقة تبلغ مساحتها 800 فدان بغابة شاكاهولا في شرق كينيا حيث مقر كنيسة تطلق على نفسها اسم جود نيوز الدولية.

واستخرجت معظم الجثث من مقابر حفرت على عمق قليل من سطح الأرض، بينما عُثر على عدد قيل من أعضاء الطائفة أحياء ومصابون بالهزال لكنهم توفوا في وقت لاحق.

وقال كينديكي لصحفيين في الموقع إن ثلاثة أشخاص أخرين أُنقذوا أحياء، مما يرفع عدد الناجين الذين عُثر عليهم حتى الآن إلى 34 شخصا.

وأضاف “نصلي للرب من أجل أن يساعدهم على تجاوز الصدمة وأن يساعدهم على استرادا عافيتهم وسرد القصة.

ومن المحتمل أن يرتفع عدد الوفيات أكثر من ذلك. وقال الصليب الأحمر الكيني إن مكتبا أنشأه في مستشفى محلي للبحث عن المفقودين وتقديم المشورة تلقى بلاغات بفقدان أكثر من 200 شخص.

وأٌلقي القبص على زعيم الطائفة بول ماكنزي في 14 أبريل\نيسان بعد بلاغ، كما اُحتجز 14 آخرون من أعضاء الطائفة.

وأفادت وسائل إعلام كينية أن ماكنزي يرفض تناول الطعام والماء.