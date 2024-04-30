كينيا: البحث عن عشرات المفقودين بعد سيول شديدة

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نيروبي 30 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الداخلية في كينيا إن عمال الإنقاذ يبحثون اليوم الثلاثاء عن 91 شخصا على الأقل فُقدوا بعد سيول شديدة اجتاحت أنحاء البلاد.

وأضافت الوزارة في تقرير عن الوضع أن ما لا يقل عن 46 شخصا لاقوا حتفهم صباح أمس الاثنين جراء انهيارات طينية وسيول مفاجئة في بلدة ماي ماهيو بوسط كينيا.

وتابعت أن 53 شخصا آخرين في ماي ماهيو في عداد المفقودين فيما قال الصليب الأحمر الكيني إن مكتب البحث عن المفقودين تلقى تقارير عن فقدان 76 شخصا.

ولاقي ما لا يقل عن 169 شخصا حتفهم في أنحاء كينيا بسبب الأمطار الغزيرة والسيول منذ الشهر الماضي. وأُجبر أكثر من 185 ألفا على ترك منازلهم، وفقا لبيانات حكومية.

وفقد 120 شخصا على الأقل أرواحهم في كينيا أواخر العام الماضي بسبب سيول ناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية. وهطلت هذه الأمطار في أعقاب أسوأ موجة جفاف شهدتها أجزاء كبيرة من شرق أفريقيا منذ عقود.