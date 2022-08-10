كينيا.. النتائج الأولية للانتخابات تظهر احتدام المنافسة

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في كينيا احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيسيين اللذين يتنافسان على خلافة الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا.

وتعد الانتخابات التي أُجريت الثلاثاء اختبارا مهما للاستقرار في أكبر اقتصاد بشرق أفريقيا بعد أن شابت أعمال عنف اثنتين من انتخاباتها الثلاثة الأخيرة بعد اتهامات بالتزوير.

وأظهرت النتائج التي رصدتها قناة سيتزن التلفزيونية الخاصة في وقت مبكر من يوم الأربعاء 10 أغسطس، أن كلا من المرشحين الأوفر حظا، نائب الرئيس وليام روتو وزعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا، حصل على 1.2 مليون صوت، وهذه نسبة تزيد قليلا على 49 بالمئة لكل منهما.

ويتعين أن يحصل المرشح الفائز على 50 بالمئة وصوت واحد، ونشرت مفوضية الانتخابات صورا لأكثر من 90 بالمئة من جداول نتائج الانتخابات، من إجمالي 46663 مركز اقتراع.

لكن المفوضية تنشر حتى الآن صورا فقط وليس أرقاما. ونُشرت نتيجتان فقط على مستوى الدوائر الانتخابية على الموقع الإلكتروني للمفوضية، ويجب أن يفحص مركز الفرز الوطني في العاصمة نيروبي جداول النتائج قبل أن تعتمدها المفوضية رسميا.

ومن المتوقع أن تصدر مفوضية الانتخابات النتائج النهائية في غضون أيام، وقد يصل الأمر إلى أسبوع.

وكانت نسبة المشاركة منخفضة أمس الثلاثاء حينما اختار الناخبون أيضا ممثلي السلطات التشريعية والمحلية.

وقالت المفوضية إنها تعتقد أن نحو 60 بالمئة من 22.1 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة نحو 80 بالمئة في الانتخابات الأخيرة عام 2017.