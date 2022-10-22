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كينيا تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات

منذ ساعة واحدة
رئيس الإمارات ونظيره الكيني

رئيس الإمارات ونظيره الكيني

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ال القصر الرئاسي الكيني على تويتر في ساعة مبكرة، السبت، إن كينيا ستوسع علاقاتها التجارية مع الإمارات.

وأضاف في تغريدة “اتفق البلدان على تسريع الاتفاقيات التجارية وتشكيل لجنة مشتركة لاستكشاف شراكات استثمارية في مجالات النفط والغاز ونقل التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة”.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن الإمارات وكينيا اتفقتا على بدء محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة هذا العام ستكون الأولى من نوعها بين الدولة الخليجية ودولة أفريقية.

يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتبادل التجاري من 1.46 مليار دولار أمريكي للأعوام 2014 – 2016 إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال العامين 2017-2018، بمعدل نمو يناهز 37%، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع التبادلات التجارية في المنتجات البلاستيكية ونشاط إعادة التصدير من الإمارات إلى كينيا.

    المصدر :
  • رويترز

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