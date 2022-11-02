الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
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كينيا تنشر قوات في الكونغو للمساعدة في إنهاء عنف مستمر منذ عقود

منذ دقيقتين
قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو

قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو

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نشر الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، رسميا قوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لتنضم إلى قوة من دول شرق أفريقيا بهدف إنهاء عنف مستمر منذ عقود.

وفي أبريل نيسان اتفقت الدول السبع الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا، التي انضمت لها الكونجو هذا العام، على تشكيل قوة مشتركة لقتال الجماعات المسلحة في شرق الكونغو. وستنضم القوات الكينية إلى فرقة من بوروندي.

وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على واحدة من أكبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل هناك، تواصل أكثر من 120 جماعة مسلحة نشاطها في أنحاء أجزاء كبيرة من شرق الكونغو بينها جماعة إم 23 المتمردة التي اتهمت الكونجو رواندا مرارا بدعمها.

وأرسلت أوغندا بالفعل قوات إلى الكونغو في إطار انتشار منفصل لملاحقة متشددين مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، أحد التنظيمات التي تحارب في شرق الكونجو.

وقال الرئيس روتو في حفل توديع للقوات أقيم في العاصمة الكينية نيروبي “كلنا لنا مصلحة في استقرار وأمن جمهورية الكونجو الديمقراطية”.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لرويترز إن هناك بعض الغموض المحيط بانتشار القوات الكينية، لأن نيروبي طلبت تمويلا دوليا له وهو ما يحتاج إلى تفويض رسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.

وتظاهر الآلاف صباح اليوم الأربعاء بمدينة بوكافو في شرق الكونغو ضد القوة الإقليمية لأن بعض “أعدائهم”، حسب قولهم، أعضاء في مجموعة شرق أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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