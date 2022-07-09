السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كينيا ومنظمة الصحة العالمية تدشنان مركزا للطوارئ في نيروبي

منذ 6 دقائق
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

دشنت الحكومة الكينية ومنظمة الصحة العالمية السبت مركزا للطوارئ الطبية في نيروبي هو الأول في شبكة من المراكز الأفريقية التي يقول الجانبان إن من شأنها الإسراع بالتصدي للطوارئ في المنطقة.

وستضم المنشأة مركزا للتدريب وسيعمل بها طاقم من المتخصصين يمكنه التصدي لطارئ طبي في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدايته كما تضم المنشأة مخزونات من المعدات الطبية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تريد المساعدة في تشكيل هذه الفرق للرد السريع في كل دولة أفريقية.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا لرويترز “نرى القارة تُعبر بعبارات عملية للغاية عن عزمها على أن تكون مستعدة بشكل أفضل للجائحة المقبلة… سيكون هذا إسهامنا في مساعدة الدول على بناء قدرتها على أن تكون أكثر استعدادا وقدرة على الرد”.

وستصبح كينيا مركزا إقليميا للمعدات الطبية التي ستساعد الدول المجاورة في الحصول على وسائل العلاج المطلوبة بشكل أسرع.

وليس هناك جدول زمني للتشغيل الكامل للمركز لكن منظمة الصحة العالمية ستبدأ العمل فورا في مساعدة الدول على تحديد وتدريب المتخصصين المحليين في التصدي لحالات الطوارئ.

وتقول المنظمة إن أفريقيا تواجه أكثر من مئة طارئ صحي في العام، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني بن والاس
وزير الدفاع البريطاني يرفض خوض التنافس على خلافة جونسون
في أميركا.. منطقة تسعى الى حظر مزارع الطاقة الشمسية الجديدة
لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد