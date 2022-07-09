كينيا ومنظمة الصحة العالمية تدشنان مركزا للطوارئ في نيروبي

دشنت الحكومة الكينية ومنظمة الصحة العالمية السبت مركزا للطوارئ الطبية في نيروبي هو الأول في شبكة من المراكز الأفريقية التي يقول الجانبان إن من شأنها الإسراع بالتصدي للطوارئ في المنطقة.

وستضم المنشأة مركزا للتدريب وسيعمل بها طاقم من المتخصصين يمكنه التصدي لطارئ طبي في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدايته كما تضم المنشأة مخزونات من المعدات الطبية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تريد المساعدة في تشكيل هذه الفرق للرد السريع في كل دولة أفريقية.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا لرويترز “نرى القارة تُعبر بعبارات عملية للغاية عن عزمها على أن تكون مستعدة بشكل أفضل للجائحة المقبلة… سيكون هذا إسهامنا في مساعدة الدول على بناء قدرتها على أن تكون أكثر استعدادا وقدرة على الرد”.

وستصبح كينيا مركزا إقليميا للمعدات الطبية التي ستساعد الدول المجاورة في الحصول على وسائل العلاج المطلوبة بشكل أسرع.

وليس هناك جدول زمني للتشغيل الكامل للمركز لكن منظمة الصحة العالمية ستبدأ العمل فورا في مساعدة الدول على تحديد وتدريب المتخصصين المحليين في التصدي لحالات الطوارئ.

وتقول المنظمة إن أفريقيا تواجه أكثر من مئة طارئ صحي في العام، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.