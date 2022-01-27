“كيهان” عن شمخاني: لم أوافق قط على المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن

نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم تأييده فكرة المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حسب صحيفة “كيهان” الإيرانية.

وقالت الصحيفة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الخميس، إنه بعد أن وجهت انتقادات لشمخاني ولوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بسبب إثارة موضوع المفاوضات المباشرة مع واشنطن، اتصل بها شمخاني ليؤكد أن التغريدة التي نشرهها عبر “تويتر” مؤخرا، “لم تعني الموافقة على المفاوضات المباشرة”.

وأضاف شمخاني، حسب “كيهان”، أن إيران تجري محادثات فيينا بـ”اقتدار”، وأن مطالبها “قانونية ومنطقية وشفافة، وأنه “إذا كانت هناك حاجة للتبادل مع الفريق الأمريكي، فسيكون هذا التبادل من خلال المذكرات غير الرسمية”.

من جانب آخر، أكد إبراهيم عزيزي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن فريق التفاوض الإيراني في فيينا مخول بالتفاوض مع الوفد الأمريكي إن اقتضى الأمر.

وقال عزيزي إن وزير الخارجية أكد للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن أي حوار مباشر لم ينعقد مع الطرف الأمريكي.

واضاف: “إيران مستمرة بالتفاوض بناء على المبادئ الثلاثة – العزة والحكمة والمصلحة، ومع التأكيد على رفع العقوبات والحصول على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات.. وإن اقتضى الأمر أن يتم التفاوض مع الطرف الأمريكي مباشرة، فإن فريق التفاوض الإيراني لديه الصلاحيات اللازمة لذلك”.