كييف: أوكرانيا تخفض احتياجات التمويل الخارجي لعام 2024

أعلن سيرجي مارتشنكو وزير المالية الأوكراني أن بلاده خفّضت حجم المساعدات المالية الخارجية التي تتوقع أن تحتاجها في 2024 إلى 37.3 مليار دولار من 41 مليار دولار، مشيرا إلى إجراءات لتعظيم إيرادات ميزانية الدولة وتحركات للاستفادة من سوق الاقتراض المحلي.

وتعتمد أوكرانيا، التي تتوقع عجزا في الميزانية قدره 43 مليار دولار العام المقبل، بشكل كبير في زمن الحرب على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين على الرغم من عدم اليقين إزاء ما إذا كانوا سيرسلون لها أي مساعدات مالية في العام المقبل.

ونقلت وزارة المالية عن الوزير قوله “تم خفض احتياجات التمويل الخارجي لعام 2024 من 41 مليار دولار بفضل إجراءات تعظيم إيرادات ميزانية الدولة وتنشيط سوق الاقتراض المحلي وإجراءات أخرى”.

وقال في تصريحات خلال اجتماع أمس الثلاثاء لممثلي دول مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي “تم أيضا خفض جميع النفقات الرأسمالية لموازنة الدولة”.

ومنذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، تستثمر أوكرانيا كل إيراداتها في الدفاع والجيش في حين يغطى التمويل الخارجي مدفوعاتها للقطاع الاجتماعي.