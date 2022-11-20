كييف: انتهاء الحرب بحلول هذا التاريخ... فهل تقع "البجعة السوداء"؟‏

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف أن قوات بلاده قد تصل إلى شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بحلول ‏عيد الميلاد أي 25 ديسمبر وتنهي الحرب بحلول الربيع‎.‎

وقال اللواء المتقاعد إنه من الممكن أن تتدخل القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بحلول نهاية العام‎.‎

إلى ذلك، لم يستبعد احتمال وقوع ما يعرف بنظرية “البجعة السوداء” داخل روسيا، أي الأحداث المفاجئة والتي لا يمكن التنبؤ بها في ‏الأشهر المقبلة، في إشارة ربما إلى تطور سياسي غير متوقع قد يؤثر على الكرملين‎.‎

لكنه رأى أنه حتى من دون حصول مثل هذا الحدث، فإن الجدول الزمني للوصول إلى القرم “ممكن”‏‎.‎

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب يمكن أن تنتهي بحلول 24 فبراير، الذكرى الأولى لانطلاق النزاع، قال: “لنكن واقعيين، أعتقد ‏أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت”.‏

لكنه أضاف أنه “يشعر أنه بنهاية الربيع ستنتهي تلك الحرب”.‏

من جهته، أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، أن موسكو لم تتواصل رسميًا مع بلاده، بشأن احتمال عقد محادثات ‏سلام، لكنه أكد أنه يجب انسحاب القوات الروسية بالكامل قبل حصول أي مفاوضات. وقال في مداخلة بالإنجليزية عبر الفيديو أمام ‏منتدى هاليفاكس الدولي للأمن “لم نتلق أي طلب رسمي من الجانب الروسي بشأن المفاوضات”.‏

كما أشار إلى أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا لن “تكون مقبولة”.‏

جاءت تلك التصريحات غداة استبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة إقرار “هدنة قصيرة” مع روسيا، قائلًا إنّها لن تؤدّي ‏إلا إلى تفاقم الأمور‎.‎