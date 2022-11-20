كييف: انتهاء الحرب بحلول هذا التاريخ... فهل تقع "البجعة السوداء"؟‏

أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف أن قوات بلاده قد تصل إلى شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بحلول عيد الميلاد أي 25 ديسمبر وتنهي الحرب بحلول الربيع.
وقال اللواء المتقاعد إنه من الممكن أن تتدخل القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بحلول نهاية العام.
إلى ذلك، لم يستبعد احتمال وقوع ما يعرف بنظرية “البجعة السوداء” داخل روسيا، أي الأحداث المفاجئة والتي لا يمكن التنبؤ بها في الأشهر المقبلة، في إشارة ربما إلى تطور سياسي غير متوقع قد يؤثر على الكرملين.
لكنه رأى أنه حتى من دون حصول مثل هذا الحدث، فإن الجدول الزمني للوصول إلى القرم “ممكن”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب يمكن أن تنتهي بحلول 24 فبراير، الذكرى الأولى لانطلاق النزاع، قال: “لنكن واقعيين، أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت”.
لكنه أضاف أنه “يشعر أنه بنهاية الربيع ستنتهي تلك الحرب”.
من جهته، أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، أن موسكو لم تتواصل رسميًا مع بلاده، بشأن احتمال عقد محادثات سلام، لكنه أكد أنه يجب انسحاب القوات الروسية بالكامل قبل حصول أي مفاوضات. وقال في مداخلة بالإنجليزية عبر الفيديو أمام منتدى هاليفاكس الدولي للأمن “لم نتلق أي طلب رسمي من الجانب الروسي بشأن المفاوضات”.
كما أشار إلى أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا لن “تكون مقبولة”.
جاءت تلك التصريحات غداة استبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة إقرار “هدنة قصيرة” مع روسيا، قائلًا إنّها لن تؤدّي إلا إلى تفاقم الأمور.