الأثنين 23 شعبان 1445 ﻫ - 4 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كييف تتوقع صادرات قياسية من الكهرباء اليوم

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية أن أوكرانيا تتوقع أن يشهد اليوم الاثنين تسجيل أعلى معدل من صادرات الكهرباء هذا العام واستقبال واردات محدودة بفضل الطقس الدافئ.

وتوقفت صادرات البلاد من الكهرباء، التي بدأت قبل وقت قصير من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022، بعد العديد من الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة وسيطرتها على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

ورغم ذلك، صدّرت أوكرانيا كميات كبيرة من الطاقة إلى أوروبا الشرقية في فبراير شباط ومارس آذار، وهو ما يساعد في تعزيز إيرادات اقتصادها المثقل بالحرب. لكن أوكرانيا تستورد أيضا بعض الكهرباء خلال ساعات ذروة الاستهلاك.

وقالت الوزارة في بيان “من المتوقع أن تصل واردات الكهرباء إلى 132 ميجاوات في الساعة اليوم. ومن المقرر أيضا أن تصل الصادرات إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا والمجر إلى 13264 ميجاوات في الساعة”.

وسجلت صادرات أوكرانيا مستويات قياسية مرتفعة أمس الأحد في ظل توريدها 12200 ميجاوات في الساعة إلى أوروبا الشرقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني أولاف شولتس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المستشار الألماني يستبعد تسليم أوكرانيا صواريخ توروس
صرخة فلسطيني من غزة
غزة تحت النار
المفوض السامي لحقوق الإنسان يحث على تجنب تأجج الحرب في غزة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشترك بشأن الاستغناء عن الغاز المسال الروسي

الأكثر قراءة

عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!
عروسين-تعبيرية
فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون