كييف تتوقع صادرات قياسية من الكهرباء اليوم

كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية أن أوكرانيا تتوقع أن يشهد اليوم الاثنين تسجيل أعلى معدل من صادرات الكهرباء هذا العام واستقبال واردات محدودة بفضل الطقس الدافئ.

وتوقفت صادرات البلاد من الكهرباء، التي بدأت قبل وقت قصير من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في عام 2022، بعد العديد من الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة وسيطرتها على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

ورغم ذلك، صدّرت أوكرانيا كميات كبيرة من الطاقة إلى أوروبا الشرقية في فبراير شباط ومارس آذار، وهو ما يساعد في تعزيز إيرادات اقتصادها المثقل بالحرب. لكن أوكرانيا تستورد أيضا بعض الكهرباء خلال ساعات ذروة الاستهلاك.

وقالت الوزارة في بيان “من المتوقع أن تصل واردات الكهرباء إلى 132 ميجاوات في الساعة اليوم. ومن المقرر أيضا أن تصل الصادرات إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا والمجر إلى 13264 ميجاوات في الساعة”.

وسجلت صادرات أوكرانيا مستويات قياسية مرتفعة أمس الأحد في ظل توريدها 12200 ميجاوات في الساعة إلى أوروبا الشرقية.