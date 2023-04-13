كييف تدعو حلف الأطلسي لتأمين البحر الأسود ودمج الدفاعات الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الخميس 13-4-2023) إنه ينبغي على حلف شمال الأطلسي أن يضطلع بدور أكبر من أجل الأمن في البحر الأسود، وأن يدمج الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء الحلف.

وأضاف متحدثا عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود تستضيفه بوخارست “البحر الأسود له دور أساسي في تحقيق السلام والمضي نحو المستقبل في أوروبا كلها”.

وقال “للأسف، إنه أيضا مثال على السرعة التي يمكن أن تتدهور بها الأمور في حال تجاهل التهديدات، لقد حان الوقت لتحويل البحر الأسود إلى ما صار عليه بحر البلطيق، ليكون بحرا لحلف الأطلسي”.

وصار البحر الأسود والساحل الأوكراني المطل عليه شاهدين رئيسيين على تداعيات الحرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وتعتمد كل من موسكو وكييف على البحر الأسود في التصدير، بما في ذلك إرسال الإمدادات لأسواق الحبوب العالمية. وهدد حصار فرضته روسيا على الموانئ الأوكرانية بالتسبب في مجاعة عالمية العام الماضي قبل أن تتوسط الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لإبقاء الموانئ مفتوحة.

وقال كوليبا “نحتاج إلى معالجة المشكلة المشتركة المتعلقة بروسيا معا. على سبيل المثال، أؤيد فكرة الخبراء بدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء حلف الأطلسي في بحر البلطيق والبحر الأسود”.

وفي الشمال الأوروبي، أعيد رسم الخريطة الأمنية حول بحر البلطيق خلال العام الماضي عبر قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للانضمام إلى حلف الأطلسي، لتصبح روسيا قريبا الدولة الوحيدة المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي للحلف.

وسيكون لطلبي أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى الحلف التأثير نفسه على البحر الأسود، إذ أن بلغاريا ورومانيا وتركيا أعضاء بالفعل.

وقال كوليبا إن قمة حلف الأطلسي المرتقبة في فيلنيوس تمثل فرصة للمضي قدما في مساعي أوكرانيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الحلف “لإظهار أن الباب ليس مفتوحا فحسب، بل إن هناك خطة واضحة حول موعد وكيفية انضمام أوكرانيا”.