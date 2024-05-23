كييف تستعيد 13 طفلاً من روسيا وأراضٍ تحتلها في أوكرانيا

قال مسؤولون في كييف إن 13 طفلا أوكرانيا عادوا إلى بلادهم اليوم الخميس قادمين من روسيا وأراض أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي، وذلك بالتعاون مع قطر.

وذكر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام “جرى استقبال الأطفال بالفعل في بلدهم”.

ونشرت وكالة تاس الروسية للأنباء تقريرا أمس الأربعاء جاء فيه أن موسكو سلمت أكثر من ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و17 عاما.

وقال دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا إن سبعة أطفال أُعيدوا من أراض تحتلها روسيا.

وتقول كييف إن نحو 20 ألف طفل نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أو إلى أراض تحتلها روسيا من دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم. وتصف هذا بأنه جريمة حرب تستوفي تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقيات الأمم المتحدة. وتقول موسكو إنها تحمي أطفالا ضعفاء من منطقة الحرب.

ووافقت قطر على طلب أوكراني للتوسط لدى روسيا بشأن عودة الأطفال في يوليو تموز 2023، وجرت أول عملية إعادة لأطفال في أكتوبر تشرين الأول.