السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم

منذ 59 دقيقة
كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم

كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة إنسانية (السبت 8-4-2023) إن أكثر من 30 طفلا عادوا إلى أسرهم في أوكرانيا الأسبوع الماضي بعد عملية طويلة لإعادتهم من روسيا التي كانت رحَّلتهم من مناطق أوكرانية محتلة في أثناء الحرب.

وتُقدر كييف أن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الغزو في فبراير شباط من العام الماضي. ونددت أوكرانيا بذلك باعتباره عمليات ترحيل غير قانونية.

وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إنهم نُقلوا بعيدا حفاظا على سلامتهم.

وقال ميكولا كوليبا مؤسس منظمة أنقذوا أوكرانيا الإنسانية “الآن تقترب مهمة الإنقاذ الخامسة من نهايتها. كانت مهمة خاصة فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين استطعنا إعادتهم، وأيضا بسبب تعقيدها”.

وساعدت المنظمة ذوي هؤلاء الأطفال الأوكرانيين في النواحي اللوجستية والنقل والتخطيط اللازم للشروع في رحلة طويلة لجلب أطفالهم وإعادتهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة - فيتنام
وزير الخارجية الأمريكي يزور فيتنام الأسبوع المقبل
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً
توتر يخيم على الحدود.. الصين تبدأ بتدريبات "السيف المتحد" حول تايوان
قارب مهاجرين- أرشيفية
كارثة المهاجرين مستمرة.. فقدان 20 شخصاً بعد غرق قاربهم قبالة تونس

الأكثر قراءة

إطلاق صواريخ- أرشيفية
إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا
ريم الشريف
بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا