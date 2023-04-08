كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم

قالت منظمة إنسانية (السبت 8-4-2023) إن أكثر من 30 طفلا عادوا إلى أسرهم في أوكرانيا الأسبوع الماضي بعد عملية طويلة لإعادتهم من روسيا التي كانت رحَّلتهم من مناطق أوكرانية محتلة في أثناء الحرب.

وتُقدر كييف أن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الغزو في فبراير شباط من العام الماضي. ونددت أوكرانيا بذلك باعتباره عمليات ترحيل غير قانونية.

وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إنهم نُقلوا بعيدا حفاظا على سلامتهم.

وقال ميكولا كوليبا مؤسس منظمة أنقذوا أوكرانيا الإنسانية “الآن تقترب مهمة الإنقاذ الخامسة من نهايتها. كانت مهمة خاصة فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين استطعنا إعادتهم، وأيضا بسبب تعقيدها”.

وساعدت المنظمة ذوي هؤلاء الأطفال الأوكرانيين في النواحي اللوجستية والنقل والتخطيط اللازم للشروع في رحلة طويلة لجلب أطفالهم وإعادتهم.