كييف تصادر أصول ملياردير أوكراني متهم بمساعدة روسيا

قال جهاز الأمن الأوكراني (الخميس 13-4-2023) إنه صادر أصولا قيمتها أكثر من 3.5 مليار هريفنا أوكرانية (96 مليون دولار) ومملوكة للملياردير المنفي فاديم نوفينسكي الذي تجري أوكرانيا تحقيقات حول “مساعدته” لروسيا.

ونوفينسكي، الذي تقدر فوربس ثروته عند 1.4 مليار دولار، واحد من أغنى رجال أوكرانيا وبرلماني سابق وأحد داعمي الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية.

ولا يعيش نوفينسكي في أوكرانيا ومحل إقامته غير معروف. ولم يتسن التواصل معه للحصول على تعليق.

وفرضت أوكرانيا عقوبات على نوفينسكي في ديسمبر كانون الأول بالإضافة إلى عدة أساقفة من الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، وذلك بعد وقت وجيز من عمليات تفتيش لممتلكات الكنيسة وسط اتهامات بوجود صلات مع روسيا.