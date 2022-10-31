كييف تعلن تحرك 12 سفينة بموجب مبادرة الحبوب من البحر الأسود

قال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني إن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية (الاثنين 31-10-2022) بموجب مبادرة الحبوب من البحر الأسود، بعد أن قال متحدث من الأمم المتحدة باسم المبادرة لرويترز إن فرقا من تركيا والأمم المتحدة استأنفت تفتيش السفن بموجب الاتفاق.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود يوم السبت “لأجل غير مسمى” بسبب ما وصفته بأنه عدم قدرتها على “ضمان سلامة السفن المدنية” التي تبحر بموجب الاتفاق بعد تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم.

وكتب كوبراكوف على تويتر “اليوم غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية. قدمت وفود الأمم المتحدة وتركيا عشر فرق تفتيش لفحص 40 سفينة بهدف الوفاء بالالتزامات بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود. قبل الوفد الأوكراني خطة التفتيش تلك. تم إبلاغ الوفد الروسي”.

وقال المتحدث باسم المبادرة في الأمم المتحدة لرويترز اليوم الاثنين إن فرقا من تركيا والأمم المتحدة استأنفت عمليات التفتيش بموجب الاتفاق.

وقالت الأمم المتحدة إنها اتفقت مع أوكرانيا وتركيا على خطة لتحرك 16 سفينة اليوم الاثنين، 12 منها ستخرج من موانئ أوكرانية وأربع سفن ستدخل إليها، وتعتزم كذلك تفتيش 40 سفينة خلال اليوم ستتحرك للخروج وهي راسية الآن قرب إسطنبول.