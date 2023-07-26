كييف: تقدم تدريجي للقوات الأوكرانية في الجنوب

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا في الجنوب وإن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد.

وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقدم القوات نحو مدينتي ميليتوبول وبيرديانسك المحتلتين في الجنوب على بحر آزوف، وقالت إن القوات الأوكرانية تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت المحتلة.

وتسيطر روسيا، التي أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب والشرق. وأطلقت أوكرانيا حملة كبيرة لاستعادة أراضيها هذا الصيف، لكن التقدم بطيء ضد القوات الروسية المتحصنة.

وأعلنت ماليار عن “نجاحات” أوكرانية في جنوب شرق البلاد، بما يشمل المناطق القريبة من قرية ستارومايورسك المجاورة لمجموعة قرى صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في منطقة دونيتسك هذا الصيف.

وقالت “المعارك مستمرة بالقرب من ستارومايورسك. دفاعاتنا أحرزت نجاحات. تكتسب موطئ قدم على الحدود التي وصلت إليها”.

وأضافت أن القوات الأوكرانية في الشرق واصلت صد التقدم الروسي باتجاه كوبيانسك وليمان، اللتين حررتهما أوكرانيا العام الماضي.

وذكرت أن قتالا عنيفا يدور بالقرب من قرى كليشيفكا وكورديوميفكا وأندرييفكا على الجانب الجنوبي من مدينة باخموت الصغيرة التي تحولت إلى أنقاض في معركة دامية استمرت شهورا ومنحت القوات الروسية السيطرة على المنطقة في الوقت الحالي.