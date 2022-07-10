كييف تقيل السفير الأوكراني في برلين.. ما علاقة الغاز الروسي؟

أقال الرئيس الأوكراني “فولوديمر زلنسكي” سفراء بلاده في عدد من الدول الأوروبية وهي ألمانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت علاقة كييف مع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، حساسية خاصة نظرا لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، بالاضافة الى تأخرها في إرسال الأسلحة الى القوات الأوكرانية.

في هذا الاطار، كشفت صحيفة “اكسبرس” أن الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، أقال سفيره لدى ألمانيا بعد تصاعد التوترات بشأن توربين غاز تحاول برلين إعادته إلى “غازبروم” لاستئناف واردات الغاز.

ووفق الصحيفة البريطانية: “على الرغم من عدم الإعلان عن السبب الرسمي للإقالة، إلا أن أوكرانيا لا تزال في نزاع مرير مع ألمانيا حول توربين ألماني الصنع يتم إصلاحه في كندا. برلين مهتمة بإعادة القطعة إلى شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم لضخ موارد الطاقة في أوروبا، لكن كييف تعتبر أن هذا مخالف للعقوبات المفروضة على موسكو”.

واشتهر السفير الأوكراني لدى ألمانيا “أندريه ميلنيك” بإدلائه بتصريحات قاسية حول السلطات الألمانية أكثر من مرة. وأدان ميلنيك الحكومة الألمانية لعدم حسمها مسألة المساعدة العسكرية، وذكر أن عدم استعدادها لتزويد كييف بالدبابات وعربات المشاة القتالية سيكون “عارا سيسجله التاريخ” على برلين.

إلى جانب ذلك، اتهم المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل” بالافتقار إلى النقد الذاتي، ووصف خليفتها أولاف شولتس بأنه “قطعة نقانق حزينة”.

وخفضت “غازبروم” في وقت سابق ضخ الوقود على طول طريق التصدير إلى ألمانيا، قائلة إن كندا لم تعد التوربينات التي بنتها شركة سيمنز بعد الإصلاحات. كما ذكر ممثلو الشركة، انه لا يمكن إعادة الوحدات بسبب التدابير التقييدية المناهضة لروسيا التي فرضتها أوتاوا.

كندا تعيد توربينات روسية لألمانيا بعد إصلاحها

في سياق متصل، أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي في بيان، أن كندا ستُعيد إرسال توربينات روسية تم إصلاحها إلى ألمانيا، وهي توربيات لازمة لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم1.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم “قدرة أوروبا على الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسي”. وستصدر الحكومة الكندية تصريحًا لإعفاء عودة التوربينات من العقوبات الروسية.

كما أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.

والعقوبات الكندية الجديدة “ستطبق على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ووسائل النقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات”.