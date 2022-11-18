كييف تكشف وجود خبراء أوكرانيين في موقع انفجار صاروخ في بولندا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (الجمعة 18-11-2022) إن خبراء أوكرانيين يعملون بالفعل في موقع في المنطقة الحدودية بجنوب شرق بولندا حيث قتل صاروخ شخصين.

وكتب على تويتر أن أوكرانيا ستواصل التعاون “الصريح والبناء” مع بولندا بشأن حادث يوم الثلاثاء الذي أدوى بحياة شخصين.

وتقول وارسو وحلفاؤها الغربيون إن أدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني لإسقاط صاروخ روسي. وتنفي كييف ذلك قائلة إن لديها أدلة على “أثر روسي” في الانفجار.

وكتب كوليبا “الخبراء الأوكرانيون يعملون بالفعل في موقع المأساة في بسيفودوف التي نجمت عن الإرهاب الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا”.

وأضاف “أنا ممتن للجانب البولندي للسماح بوصول الخبراء. سنواصل التعاون بشكل صريح وبناء، كما يفعل أقرب الأصدقاء”.

وقُتل شخصان بصاروخ في قرية بولندية بالقرب من الحدود بين أوكرانيا وبولندا يوم الثلاثاء، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه روسيا عشرات الصواريخ على مدن في أنحاء أوكرانيا، مستهدفة شبكة الطاقة فيها، الأمر الذي فاقم انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين. وقالت حكومة كييف إنه كان أعنف وابل من الصواريخ في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.

وقال حلف شمال الأطلسي وبولندا العضو في الحلف إن الصاروخ ربما كان شاردا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية، مما يخفف من المخاوف الدولية من أن الحرب قد تتسع. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعترض على ذلك قائلا إنه لا شك في أن الصاروخ ليس أوكرانيا.