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كييف: روسيا تهدف للاستيلاء على مناطق الشرق وسحق الجيش الأوكراني

19 - أبريل - 2022
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن الهدف من الهجوم العسكري الروسي الجديد في شرق أوكرانيا هو الاستيلاء على الأراضي وإقامة رابط بري بين مناطق في الشرق وشبه جزيرة القرم وسحق القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال أولكسندر موتوزنياك المتحدث باسم الوزارة إن القوات الروسية تهاجم على امتداد خط المواجهة بأكمله في شرق أوكرانيا وتشدد حصارها لماريوبول في الجنوب وتحاول تطويق مدن في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف موتوزنياك في إفادة صحفية “الهدف هو هزيمة القوات الأوكرانية وفرض السيطرة على أراضي منطقتي لوجانسك ودونيتسك وإنشاء ممر بري إلى القرم”.

وقال “الجهود الرئيسية تتمثل في اختراق المواقع التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ولم تتوقف محاولاتهم للسيطرة الكاملة على ماريوبول”.

قالت سلطات كييف إن المرحلة الثانية من الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت بتركيز موسكو قواتها في إقليم دونباس شرقي البلاد بهدف السيطرة عليه، وفي مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة، بدأت عناصر من قوات الانفصاليين المدعومين من موسكو اقتحام آخر معاقل القوات الأوكرانية في المدينة.

وبسبب اشتداد المعارك بين القوات الأوكرانية من جهة والقوات الروسية وقوات الانفصاليين في مناطق الشرق لن يتم إجلاء أي مدنيين من مناطق القتال اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد السياسي، يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مكالمة مع حلفاء بلاده لمناقشة توفير الدعم لأوكرانيا لمواجهة الحرب، وأيضا مناقشة الجهود الغربية لمعاقبة موسكو على هذه الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

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