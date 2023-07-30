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كييف: نتوقع خلال يومين تأكيد مشاركة عدة دول بمحادثات جدة

منذ 13 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميتنكو اليوم الأحد، انفتاح كييف على كل مبادرات السلام، مشيدا بدور السعودية في مواصلة تقديم مبادرات للسلام.

وأعرب في مقابلة مع “العربية” عن أمله في الوصول لوجهة نظر موحدة في المحادثات المقبلة، متوقعا تأكيد مشاركة عدة دول بمحادثات جدة خلال يومين.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد أفادت أمس السبت، بأن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة.

 

    المصدر :
  • العربية

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