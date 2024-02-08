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لأسباب أمنية.. الهند تعتزم إلغاء الإعفاء من التأشيرة لمناطق حدودية مع ميانمار

منذ 42 دقيقة
حدود الهند مع ميانمار

حدود الهند مع ميانمار

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قال وزير الداخلية الهندي، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024، إنها ستوقف سياسة الإعفاء من التأشيرات المعمول بها في مناطق على جانبي الحدود مع ميانمار منذ عقود، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وللحفاظ على التركيبة السكانية للمناطق الحدودية في الشمال الشرقي.

يأتي الإجراء الذي كشف عنه وزير الداخلية بعد أيام من إعلانه أنه سيتم تركيب سياج على الحدود التي يبلغ طولها 1643 كيلومترا.

ويُسمح حاليا لسكان منطقة تمتد لنحو 16 كيلومترا على جانبي الحدود بالتنقل دون تأشيرة.

ومنذ الانقلاب العسكري في ميانمار في 2021، فر آلاف من المدنيين ومئات الجنود إلى الولايات الهندية حيث تتشارك المجتمعات الحدودية روابط عرقية وعائلية.

وأثار الأمر قلق نيودلهي من خطر انتشار التوترات الطائفية إلى الهند.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه إن الهند سيتعين عليها إبلاغ ميانمار بقرار إلغاء سياسة التنقل دون تأشيرة ولكنه قد يدخل حيز التنفيذ فورا.

وأعلن حكام ميانمار العسكريون الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ القائمة منذ الانقلاب، في وقت يسعون فيه لاحتواء تمرد عنيف مؤيد للديمقراطية يمثل اختبارا حقيقيا لقدرتهم على الحكم.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، عبر أكثر من 700 جندي من ميانمار إلى الهند بحثا عن ملاذ آمن، وسيطر المتمردون على بلدة قريبة من الحدود ما دفع الآلاف للفرار إلى الأراضي الهندية هربا من العنف.

    المصدر :
  • رويترز

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