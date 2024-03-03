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لأسباب أمنية.. كندا وإيطاليا تلغيان حدثاً في تورنتو

منذ 40 دقيقة
متظاهرون يقفون خارج معرض للفنون في أونتاريو بتورونتو في كندا - رويترز

متظاهرون يقفون خارج معرض للفنون في أونتاريو بتورونتو في كندا - رويترز

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ألغى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس السبت 2\3\2024 زيارة مشتركة لمعرض الفنون في أونتاريو في تورونتو لأسباب أمنية، وفقا لمتحدثة كندية.

وتجمعت مجموعتان من المحتجين، واحدة ضد حكومة ترودو والأخرى من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، خارج المعرض. وكان هناك أيضا العديد من رجال الشرطة.

وأكدت جينا غسابه، المتحدثة باسم مكتب ترودو، إلغاء الحدث لأسباب أمنية لكنها أحالت الأسئلة إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية، التي لم تدل بتعليق فوري.

وتزور ميلوني كندا في إطار دور إيطاليا كرئيسة لمجموعة السبع لعام 2024 بعد زيارة لواشنطن يوم الجمعة.

وذكر بيان، في وقت سابق اليوم، أن كندا وإيطاليا اتفقتا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتحول إلى مستقبل الطاقة المستدامة، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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