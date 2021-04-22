لأكل صحي ومتوازن.. إليك 10 قواعد ذهبية

الغذاء الصحي والمتوازن يعمبل على تقليل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل كما يخفف من حدة بعض الأمراض مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وتجعل التعايش مع هذه الأمراض أكثر سلاسة

وهناك الكثير من النصائح حول أنواع الطعام التي يجب أن تتناولها وتتجنبها، بحسب ما أورده موقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية. فالتغذية السليمة تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأمراض الخطيرة الأخرى وتساعد الشخص على التخلص من الوزن الزائد غير الصحي.

التقرير يقدم أفضل 10 قواعد للأكل الصحي، والتي تعتمد على أفضل النصائح العلمية حول اختيار الأطعمة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على الوزن أو فقدانه، مع ضرورة ملاحظة أن تلك الإرشادات تنطبق على الأشخاص الأصحاء، أما من يعاني من أي حالة صحية فيجب عليه استشارة طبيبه المعالج أولًا.

وجبة الفطور

القاعدة الأولى: تأكد من أن وجبة الإفطار لا تتجاوز 300 سعرة حرارية. وبالتالي يمكن أن يتم تناول التفاح والشوفان والحساء.

القاعدة الثانية: يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على 10 غرامات على الأقل من البروتين وكمية صغيرة من الدهون والألياف الصحية. إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على حبوب، فينبغي أن تكون الحبوب الكاملة وليست المكررة. ويمكن تناول البيض والحليب واللبن الزبادي والفول وزبدة الفول السوداني للحصول على بروتين صحي.

وجبة الغذاء

القاعدة الثالثة: يجب التأكد من أن وجبة الغداء لا يتجاوز 400-500 سعرة حرارية. من أبسط الطرق لخفض السعرات الحرارية في طعامك تخطي الحصول على حصة ثانية، واستخدام بدائل (على سبيل المثال زبدة منخفضة السعرات الحرارية)، واستخدام طبق صغير لتناول الغداء، وتجنب مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام.

القاعدة الرابعة: يجب أن تكون محتويات وجبة الغداء على 50% من الخضراوات. وإذا كان الغداء يتألف من الخضار مع الأرز، فيجب ملئ نصف الطبق بالخضروات فقط.

وجبة العشاء

القاعدة الخامسة: يجب ألا يتجاوز العشاء 400 سعرة حرارية. ولا ينصح بتناول وجبة دسمة في الليل.

القاعدة السادسة: يجب أن يحتوي طبق العشاء أيضًا على 50% من الخضراوات (غير نشوية مثل الجزر والخضراوات الورقية والملفوف واليقطين والخيار والبصل الأخضر والكرفس والطماطم والفلفل والمشروم والبروكلي والبامية والباذنجان والقرنبيط) بالإضافة إلى 25% من البروتين والحبوب الكاملة.

الوجبات الخفيفة

القاعدة السابعة: عندما تكون هناك فجوة تزيد عن 3 ساعات بين وجباتك الرئيسية، يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة. لكن يجب ألا تتجاوز 100 سعرة حرارية. يمكنك تناول وجبة خفيفة من الفشار والفواكه واللوز وعصائر الفاكهة والجزر مع الحمص وشرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني.

القاعدة الثامنة: تأكد من أن وجباتك الخفيفة تحتوي على الدهون والألياف والبروتينات الصحية لتجعلك تشعر بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول المزيد، مع ضرورة الامتناع عن تناول أي أطعمة مصنعة.

القاعدة التاسعة: يمكنك أن تدلل نفسك بالطعام المفضل لديك مرة واحدة في اليوم إذا كان لا يزيد عن 100 سعرة حرارية.

القاعدة العاشرة: إذا كنت تتوق لتناول الأطعمة المصنعة، فيمكنك فعل ذلك (فقط) مرة واحدة في الشهر، أو يمكنك شراء جميع المكونات بشكلها الطبيعي وتحضيرها في المنزل.