لأنه عارض تعييناته السياسية.. نتنياهو يصرخ في وجه أحد وزرائه

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد أعصابه خلال جلسة للحكومة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو أخذ يصرخ في وجه وزير “الجليل والنقب والحصانة القومية” يتسحاق فاسرلاف لأنه سمع أنه يعارض تعييناته السياسية لمسؤولين جدد لإدارات في منطقتيْ الشمال والجنوب، وينوي التصويت ضدها.

وتصاعدت الخلافات بين نتنياهو وأعضاء بالحكومة، وسط حديث عن بلوغ التوتر بينه ومؤسسة الجيش ذروته في ظل عدم تحقيق الحرب على غزة أهدافها التي وضعتها الحكومة، وزيادة التوتر في جبهة الشمال على الحدود اللبنانية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولين انتقدوا -في اجتماعات مغلقة- عدم وجود إستراتيجية سياسية لإنهاء الحرب بغزة.

كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية -عن تقرير لمراقب الدولة- أن الحكومة فشلت في الاهتمام بالجبهة الداخلية بداية الحرب بدون مبرر.

كما اتهم الوزير السابق بمجلس الحرب، بيني غانتس، نتنياهو بالتخلي عن سكان مناطق الشمال قرب الحدود مع لبنان، واعتبر أنه لا يمكن شن حرب على حزب الله بهذه الطريقة.

كما يشهد الائتلاف الحاكم نفسه خلافات على خلفية أزمتي قانون الحاخامات وقانون تجنيد الحريديم، اللتين تعززان بدورهما أزمة المعارضة مع نتنياهو.