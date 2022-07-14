لأول مرة.. البابا فرنسيس يعين 3 نساء فى دائرة الأساقفة

قالت صحيفة “الجورنال” الإيطالية، إن البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عين 3 نساء أعضاء فى دائرة الأساقفة وذلك للمرة الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن البابا فرنسيس عين 3 نساء، وهن، الأمين العام لمحافظة دولة الفاتيكان رافاييلا بتريني، الرئيسة العامة السابقة لبنات ماري مساعدة المسيحيين، إيفون ريونجوات، ورئيسة الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، ماريا ليا زيرفينو.

بالإضافة إلى ذلك، اختار البابا فرنسيس الأخت ناثالي بيكوار، راهبة فرنسية من راهبات كزافيير، وكيلة لسينودس الأساقفة، وأليساندرا سميريلي، من بنات ماري مساعدة المسيحيين.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التى يعين فيها البابا فرنسيس امرأة فى منصب رفيع في الدولة، إلا أنها المرة الأولى في دائرة الأساقفة يعين فيها البابا امرأة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، عين البابا فرنسيس بالفعل رافاييلا بيتريني، “رقم 2” في الفاتيكان، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب.

وبالمثل، من بين النساء غير المتدينات اللائي يشغلن بالفعل مناصب رفيعة المستوى في الفاتيكان: فرانشيسكا دي جيوفاني، وكيل الوزارة للقطاع متعدد الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في أمانة الدولة؛ باربرا جاتا، أول مديرة لمتاحف الفاتيكان؛ وليندا جيسوني وجابرييلا جامبينو وكلاهما وكيل وزارة للعلم والأسرة والحياة.

وانضم إليهما البروفسور إميلسي كودا، سكرتير اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية. ناتاشا جوفكار، مديرة المديرية اللاهوتية والرعوية لدائرة الاتصالات؛ وكريستيان موراي، نائبة مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، وتم تعيينهم جميعًا من قبل البابا فرنسيس.