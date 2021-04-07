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لأول مرة.. البرازيل تسجّل أكثر من أربعة آلاف وفاة بكورونا في 24 ساعة

7 - أبريل - 2021
البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

البرازيل ثاني دولة تضررا بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة البرازئلية ، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة كوفيد-19 فيها.

وقالت الوزارة إنّ أكبر دولة في أميركا اللاتينية سجّلت 4,195 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة هي الدولة الثانية في العالم، خلف الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية، منذ انتشار المرض فيها قبل أكثر من عام.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى حوالي 337 ألف وفاة من أصل 13 مليون مصاب، علماً بأنّ كثيراً من العلماء يقولون إنّ البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.

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