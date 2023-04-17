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لأول مرة.. السفيرة الأمريكية في روسيا تزور مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في سجنه

منذ دقيقتين
لين تريسي

لين تريسي

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بعد اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التجسس الشهر الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، الاثنين إنها زارت لأول مرة إيفان جيرشكوفيتش في السجن ووجدته في حالة معنوية جيدة.

وأضافت تريسي في تصريح مقتضب باللغة الروسية على تيليغرام “هذه هي المرة الأولى التي أُتيح لنا فيها إمكانية الوصول القنصلي إلى إيفان منذ اعتقاله ظلما قبل أكثر من أسبوعين. حالته المعنوية جيدة ورابط الجأش نكرر دعوتنا للإفراج عن إيفان على الفور”.

واعتُقل جيرشكوفيتش الشهر الماضي في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال، ورفضت صحيفته وواشنطن اتهام التجسس الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

ولم تذكر تريسي المدة التي قضتها مع المراسل في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في ليفورتوفو بموسكو.

وجرت الزيارة عشية جلسة استماع لمحكمة من المقرر أن تنظر استئناف جيرشكوفيتش ضد احتجازه.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي جيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن شركة دفاع روسية تعتبر من أسرار الدولة.

ويقول الكرملين إنه ضُبط “متلبسا”، لكنه لم ينشر أي دليل لدعم ادعائه.

    المصدر :
  • رويترز

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