لأول مرة.. الصين تكشف تفاصيل حاملة الطائرات "شاندونغ" من الداخل

في إطار تعزيز قدراتها العسكرية ، أدخلت الصين حاملة الطائرات “شاندونغ” إلى الخدمة في شهر ديسمبر الماضي ، والتي تعد أول سفينة من هذا النوع تصنع محليا.

و نشر التلفزيون الصيني تقريرًا مثيرًا للاهتمام من داخل حاملة الطائرات “شاندونغ”.

هذا هو أول سرد تفصيلي لحياة سفينة ضخمة. تظهر في الفيديو عمليات إقلاع المقاتلات من على متنها، وعمل الأنظمة المضادة للطائرات – على وجه الخصوص، ظهر في اللقطات الانفجارات المذهلة للصواريخ قصيرة المدى. زار طاقم الفيلم حظيرة ضخمة تحت سطح السفينة، حيث عرض البحارة السلاسل التي تعلق بها الطائرة على سطح السفينة. عجلة قيادة حاملة الطائرات التي يبلغ ارتفاعها 315 متراً صغيرة مثل السيارات الرياضية.

تظهر في الفيديو أيضا غرفة التحكم لعمال الاتصالات و”مقهى الإنترنت” على متن السفينة – حيث يمكن إرسال رسالة إلى الأقارب، إذا سمح الوضع، ومكتبة وسوبر ماركت وبالطبع مطبخ.

شاندونغ هي ثاني حاملة طائرات تابعة للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وأول حاملة طائرات يتم بناؤها في الصين. هي مشروع سوفيتي 1143.5، ولكن مع ابتكارات مهمة. تم تفكيك الأسلحة الثقيلة، وظهرت حاويات إضافية لوقود الطائرات والذخيرة ومساحة لثماني طائرات ومروحيات. السفينة مجهزة برادار مطور.